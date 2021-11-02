Türkiye Şampiyonları Mamak'ta belirlendi

Mamak Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı, Türkiye Tekvando Federasyonu'nun düzenlediği Tekvando Poomsae Türkiye Şampiyonası'nda sporcular madalyalarına kavuştu.

Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda gerçekleşen şampiyonaya 40 farklı şehirden 212 kulüp ve 1200 sporcu katıldı. Türkiye Şampiyonu olmak için ferdi, çift ve takım halinde ter döken sporcular izleyenleri adeta mest etti. Şampiyonlara madalyalarını ise Mamak Belediye Başkanı Murat Köse takdim etti. Dereceye giren sporcular 19-21 Kasım tarihlerinde Lizbon'da düzenlenecek olan Avrupa Tekvando Poomsea Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek.

En az bir spor dalıyla ilgilenmelerini istiyoruz

Mamak'ta yoğun bir genç nüfusun olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Belediye olarak genç nüfusumuza en verimli şekilde hizmetler üretmeye, her birinin en az bir spor dalıyla ilgilenmeleri için tesisler inşa etmeye devam ediyoruz. Gençlerimize inanıyor, şampiyonlar Mamak'tan çıkar diyoruz. Bugün de Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'muzda şampiyonları ağırladık. İlçemizin gençleri hem bir spor dalıyla tanışmış hem de şampiyona heyecanı yaşamış oldu. Başta şampiyonada derece yapıp ülkemizi Avrupa'da temsil edecek sporcularımıza ve bu organizasyona katılan tüm takımlara başarılar diliyorum" dedi.

Harika bir tesis

Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nun kullanım açısından harika bir tesis olduğunu ifade eden Milli Takım Teknik Direktörü Ali Şahin, "Beş gündür Mamak'tayız. Branşımıza ilgi ve alaka çok güzeldi. Mamak'tan çok memnun bir şekilde ayrılıyoruz. Bizleri tesislerinde ağırlayan, spora ve sporsal faaliyetlere sağlamış olduğu katkılarından dolayı Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'ye teşekkür ediyorum" dedi.

Kübra Dağlı şampiyonaya damga vurdu

Dünya Şampiyonu Kübra Dağlı'nın da katıldığı şampiyonada başarılı sporcu, 'Serbest Stil Çiftler' kategorisinde altın, 'Serbest Stil Ferdi Bayanlar' kategorisinde ise gümüş madalya kazandı. Dağlı, Türkiye Şampiyonası'nda iki madalya kazanmanın kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Çalışmamın karşılığını elde etmiş olmanın keyfinin yaşıyorum. Önümüzdeki turnuvalar için neleri geliştirmem gerektiğini de gördüm. Umarım daha büyük başarılara imza atmaya devam edeceğim" dedi. - ANKARA