SPOR Türkiye Şampiyonası'na asfalt üzerinde hazırlanıyorlar
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SPOR Türkiye Şampiyonası'na asfalt üzerinde hazırlanıyorlar

Türkiye Şampiyonası'na asfalt üzerinde hazırlanıyorlarMuhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA) - MUŞ'ta tekerlekli kayak sporcuları, koronavirüs nedeniyle ara verdikleri antrenmanlarını, normalleşme süreci ile birlikte asfalt üzerinde sosyal mesafe kuralına uyarak yapıyor.

20.06.2020 11:05 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:15

Türkiye Şampiyonası'na asfalt üzerinde hazırlanıyorlar

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA) - MUŞ'ta tekerlekli kayak sporcuları, koronavirüs nedeniyle ara verdikleri antrenmanlarını, normalleşme süreci ile birlikte asfalt üzerinde sosyal mesafe kuralına uyarak yapıyor.

Kentte, sporcular ara verdikleri antrenmanlarına, normalleşme süreciyle yeniden başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki tekerlekli kayak sporcuları, antrenörleri eşliğinde antrenman yapıyor. Muş Alparslan Üniversitesi kampüsünde antrenman için bütün hazırlıklarını tamamlayan sporcular, sıcak havaya rağmen asfaltta saatlerce ter döktü. Sosyal mesafe kuralına uygun şekilde antrenmanlarını yapan sporcular, uzun süre sonra bir arada antrenman yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Normalleşme süreci öncesinde de evde var olan imkanlarla antrenmanlarını sürdüren sporcular, büyük bir özveriyle Türkiye Tekerlekli Kayak Şampiyonası'na hazırlanıyor. Tek amaçlarının olimpiyatlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek olduğu belirten sporcular, zor şartlar altında da olsa şampiyonada başarı elde edebilmek adına büyük bir özveriyle çalıştıklarını söyledi.

'İLİMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ'

150 sporcu ile normalleşme sürecinde antrenmanlara başladıklarını ifade eden Kayak Federasyonu İl Temsilcisi Mehmet Akif Çavuş, "Milli takım antrenörlerimizin nezaretinde idmanlarımızı yapıyoruz. Pandemi sürecinin kontrollü sosyal hayata geçişiyle birlikte bizlerde antrenmanlarımıza başladık. İnşallah düzenlenecek olan Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası'nda ilimizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" diye konuştu.

'YAZIN ASFALTTA, KIŞIN KARDA HAZIRLANIYORUZ'

Milli takım antrenörü Süleyman Yıldırım ise "Yaz mevsiminde asfaltta, sonbahar mevsimine doğru imitasyon güç-kuvvet şeklinde, kış mevsiminde ise kar üzerinde antrenmanlarımızı yaparak yarışmalarımıza hazırlanıyoruz" dedi.

Sporculardan Rabia Akyol da sıcak havaya rağmen çalışmalarını sürdürdüklerini, hedeflerinin olimpiyatlara gitmek olduğunu kaydetti. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edip, dereceler getirmek istediklerini bildiren Akyol, hayallerini gerçekleştireceğini söyledi.

SPOR Türkiye Şampiyonası'na asfalt üzerinde hazırlanıyorlar

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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