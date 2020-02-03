03.02.2020 10:55 | Son Güncelleme: 03.02.2020 10:59

SPOR Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası rekorlarla tamamlandı

2 gün süren organizasyonda 8 rekor kırıldı



İstanbul'da düzenlenen Türkiye Büyükler ve U20 Salon Atletizm Şampiyonası'nda 8 rekor kırıldı. Milli atlet Mizgin Ay, şampiyonada 2 Türkiye rekorunun sahibi oldu.

1-2 Şubat tarihlerinde Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılan Turkcell Türkiye Büyükler ve U20 Atletizm Şampiyonası, rekor katılımla gerçekleştirildi. İki gün süren organizasyonda Mizgin Ay, 60 metre 7.32 ile, şampiyona dışı programda yer alan rekor deneme yarışı 200 metrede ise 24.08 ile iki U23 salon rekoru kırdı.

Şampiyona rekorları arasında ise 8 derece yenilendi. İlk gün Mizgin Ay (60 metre), Alperen Acet (yüksek atlama) ve Kayhan Özer'den (60 metre) gelen şampiyona rekorlarına, ikinci günde 5 rekor daha eklendi. 60 metre engellide Mikdat Sevler 7.88 ile şampiyon olurken, Türkiye rekorunu 0.03 saniye ile kaçırdı; ancak Batuhan Eruygun'un 7.94'lük şampiyona rekorunu kırdı. 60 metre engelli kadınlarda ise Özge Soylu, 8.35 ile şampiyona rekoru kırarken, en iyi derecesini koştu.

Sırıkla atlamada Ersu Şaşma 5.20, 400 metre Emel Şanlı-Kırçın 54.35, 3 bin metrede de Yayla Kılıç 9: 18.34'lük dereceleriyle birinci olurken, şampiyona rekorlarını yenileyen diğer isimler oldular.

Kadınlar uzun atlama yarışmasında ise Tuğba Danışmaz ve Ecem Çalağan, 6.12'lik dereceyle ilk iki sırada yer aldı. Danışmaz, ikinci iyi derecesi 6.10 olduğu için şampiyonluğu elde etti.

Kaynak: DHA

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