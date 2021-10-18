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Türkiye rallikros şampiyonlarından Oğuz Gürsel hayatını kaybetti

AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Türkiye rallikros şampiyonlarından Oğuz Gürsel hayatını kaybetti

Rallikrosta 3 Türkiye şampiyonluğu bulunan Oğuz Gürsel, 89 yaşında vefat etti.

Rallikrosta 3 Türkiye şampiyonluğu bulunan Oğuz Gürsel, 89 yaşında vefat etti.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamada, "30 yılı aşkın bir süre otomobil sporları yapan ve kariyerinde 3 Türkiye rallikros şampiyonluğu bulunan Oğuz Gürsel, bugün 89 yaşında Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur." denildi.

Oğuz Gürsel'in cenazesinin, yarın Zincirlikuyu Camiinde kılınacak öğlen namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedileceği duyuruldu.

AA / Musa Samur - Spor Haberleri
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