Türkiye rallikros şampiyonlarından Oğuz Gürsel hayatını kaybetti
AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Rallikrosta 3 Türkiye şampiyonluğu bulunan Oğuz Gürsel, 89 yaşında vefat etti.
Rallikrosta 3 Türkiye şampiyonluğu bulunan Oğuz Gürsel, 89 yaşında vefat etti.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamada, "30 yılı aşkın bir süre otomobil sporları yapan ve kariyerinde 3 Türkiye rallikros şampiyonluğu bulunan Oğuz Gürsel, bugün 89 yaşında Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur." denildi.
Oğuz Gürsel'in cenazesinin, yarın Zincirlikuyu Camiinde kılınacak öğlen namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedileceği duyuruldu.
AA / Musa Samur - Spor Haberleri