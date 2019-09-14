14.09.2019 21:56

SPOR Türkiye Ragbi Kadın Milli Takımı, Yunanistan'ı farklı yendi 44-4

Olgay GÜLER EDİRNE (DHA) - Türkiye Ragbi Lig Kadın Milli Takımı, Türkiye Ragbi Lig Derneği (TRLA) ve Yunanistan Ragbi Lig Derneği (GRLA) tarafından organize edilen dostluk maçında Yunanistan Ragbi Lig Milli Takımı'nı 44-4 yendi.

Türkiye ile Yunanistan Ragbi Lig Kadın Milli takımları, Edirne'de düzenlenen dostluk müsabakasında karşılaştı. Avrupa Ragbi Lig Federasyonu (RLEF) gözetiminde Trakya Üniversitesi Ayşekadın Stadyumu'nda gerçekleştirilen karşılaşmada Türk Ragbi Lig Kadın milli sporcularının gösterdiği performans göz doldurdu. İlk yarısı Türkiye lehine 15 - 0 biten karşılaşma yer yer sert mücadelelere sahne oldu. Türkiye'nin sahadan 44 - 4 galip ayrıldığı maçta Türk ve Yunan seyirciler de tezahüratlarıyla maça renk kattı.

40'ar dakikadan iki devre halinde toplam 80 dakika oynanan maçta Türk Ragbi Kadın Milli takımı karşılaşmaya şu kadroyla çıktı Nermin Cem, Mehtap Korku, Elif Yılmaz, Jiyan Avras, Zozan Başak, Ece Tekin, Nazlıcan Erdoğan, Hülya Taşçı, Berivan Dilmaç, Bengü Özgen, Gülşah Çakmak, Elif Çınar, Melike Şahan, Gülnur Sak, Tuğçe Güvenç, Derya Şanlıtürk, Merve Fırtına, Nazif Taşkın.

Türk Ragbi Lig Derneği Başkanı Gürol Yıldız karşılaşmadan önce yaptığı açıklamada geçtiğimiz yıl ilk sezonunu geçiren Kadın Ragbi Milli Takımı'nın uluslararası arenada başarılar elde etmeye başladığını ifade etti.

İLK KARŞILAŞMAMIZDA DÜNYA 8'İNCİSİ İTALYA'YI YENDİK

Geçtiğimiz mayıs ayında dünya 8'incisi İtalya'yı yendiklerini hatırlatan Yıldız, Türk Ragbi Lig Kadın Takımı ile geçen yıl Doğu - Batı müsabakasını yaptıktan sonra sezonumuzu organize ettik. 4 takımla başladık ve çok başarılı bir sezon geçirdiğimiz için Avrupa Ragbi Lig Federasyonu bizden İtalya - Türkiye maçını talep etti. Geçtiğimiz Mayıs ayında ilk defa uluslararası bir maça çıktık ve Dünya 8'incisi İtalya'yı 18 - 14 yendik, çok mutluyuz dedi.

BURADA TARİH YAZIYORUZ

Türkiye ile Yunanistan Kadın Ragbi Milli Takımlarının ilk kez bir dostluk karşılaşmasında mücadele edeceğini söyleyen Yıldız, Bugün de çok özel bir gün, Türkiye ile Yunanistan arasında ilk kez bir maç yapılacak. Tarih yazıyoruz burada. Yunan takımı biraz yeni, daha yeni gelişiyorlar. Biz biraz daha öndeyiz bu konuda. Son olarak da dünya sıralamasında 12'nci sıraya çıktık ve çok mutluyuz diye konuştu.

TÜRKİYE HER YIL ÜSTÜNE KOYARAK İLERLİYOR

Erkek Ragbi Lig'de ise çok başarılı devam ettiklerini dile getiren Yıldız, Erkek Ragbi Takımı ise geçen yıl Avrupa Lig ve Dünya Ragbi Lig tarafından Dünya Kupası'na davet edildi. Oraya sıfır statüyle gittik. 4 maçın üçünü kazandık. Bütün ragbi camiası şaşırdı. Türkiye böyle bir konumdayken nasıl dört maçın üçünü kazanır dediler. Bunu şöyle açıklayabilirim; Ragbi Lig 130 yıllık geçmişe sahip bir spor. İngiltere ve Avustralya'da gibi ülkelerde de oynayan çok başarılı sporcularımız var. Dolayısıyla Türkiye'de her yıl üstüne koyarak ilerliyor şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA