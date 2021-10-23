Türkiye Pist Şampiyonası'nın 4. ayak mücadelesi İzmir'de başladı

İZMİR (AA) - AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası 4. ayak yarışları İzmir'de start aldı.

Ülkü Yarış Pisti'ndeki organizasyonda Süper Grup'ta 7, Maxi Grup'ta 22 araç mücadele etti.

Antrenmanlar ve sıralama turlarıyla başlayan organizasyonda Maxi Grup ilk yarışında Turgut Konukoğlu birinciliği elde ederken, İbrahim Okyay ikinci, Yiğit Eröge de üçüncü oldu

Süper Grup'ta ise ilk 3 sırada Murat Engin, Ümit Ülkü ve Vedat Ali Dalokay yer aldı.

Organizasyon yarın saat 13.00'teki Maxi Grup ve saat 14.30'daki Süper Grup ikinci yarışları ile tamamlanacak.