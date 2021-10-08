Türkiye-Norveç maçından notlar

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında Norveç'i Ülker Stadı'nda konuk eden A Milli Futbol Takımı, yeni teknik direktörü Stefan Kuntz yönetiminde ilk maçına çıktı.

Kuntz, Norveç maçında ay-yıldızlı ekibi sahaya, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Serdar Aziz, Merih Demiral, Caner Erkin, Ozan Tufan, Berat Özdemir, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve Burak Yılmaz ilk 11'iyle sürdü.

Milli takımda Sinan Bolat, Altay Bayındır, Mert Müldür, Halil Dervişoğlu, Kenan Karaman, Yusuf Yazıcı, Rıdvan Yılmaz, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Serdar Dursun, Abdulkadir Ömür ve Kaan Ayhan ise yedekler arasında yer aldı.

Berat Özdemir ilk milli maçına çıktı

A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet edilen Berat Özdemir, Norveç karşısında ilk 11'de sahaya çıktı ve ilk kez ay-yıldızlı formayı giydi.

Milli takıma uzun bir süre sonra yeniden davet edilen Caner Erkin ve Serdar Aziz de ilk 11'de yer aldı.

Eksikler

A Milli Takımın aday kadrosunda yer alan üç oyuncu, cezaları nedeniyle bu mücadelede kadroda bulunmadı.

Kart cezalıları Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü ve Orkun Kökçü bu mücadelede forma giyemedi.

Bakan Kasapoğlu da tribünde

Ülker Stadı'nda oynanan maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izleyenler arasında yer alıyor.

Bakan Kasapoğlu mücadeleyi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu üyeleri ve Süper Lig kulüp başkanlarıyla birlikte takip ediyor.

Tribünlerde 24 bin taraftar yer aldı

Türkiye'nin Norveç ile oynadığı karşılaşmada tribünlerde 24 bin taraftar yer aldı.

Satışa çıktığı ilk gün biten biletleri alan taraftarlar, Ülker Stadı'nda milli takıma destek verdi.

8 Ekim Dünya Disleksi Günü sebebiyle kale arkası tribününe "Disleksinin farkında ol" pankartı asıldı.