Türkiye-Norveç maçına doğru - Stale Solbakken - Haberler
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Türkiye-Norveç maçına doğru - Stale Solbakken

AA / Fahrettin Gök - Haberler | Güncel

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 7'nci maçında yarın A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Norveç A Milli Takımı'nın teknik direktörü Stale Solbakken, 3 puan almak istediklerini söyledi.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 7'nci maçında yarın A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Norveç A Milli Takımı'nın teknik direktörü Stale Solbakken, 3 puan almak istediklerini söyledi.

Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Solbakken, "Yarın için hazırlıklarımızı yaptık. Birkaç pozisyonda değişiklik olabilir ama çoğunlukla hazırız. Böyle büyük bir maça psikolojik olarak hazırlanmak kolay olmuyor. Bir önceki kamptaki olumlu psikolojimizle buraya geldik. Ne kadar sert olursak o kadar iyi olduğumuzu düşünüyorum. Gereksiz sarı kartlar görmeme konusunda oyuncularımızla konuştuk. Çok iyi bir takımız. Yarın elimizden geleni yaparak 3 puan almayı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda önemli futbolcular bulunduğunu söyleyen Solbakken, "Türkiye'nin çok iyi forvetleri var. Lille ve İnter'de oynayan oyuncuları var. Bunların planlarını yaptık ve oyuncularımızla görüştük. Yarın maç içinde durdurmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Ay-yıldızlı ekibin yeni teknik direktörü Stefan Kuntz ile ilgili gelen sorulara Solbakken, "Türkiye'nin bir önceki antrenörü de çok iyiydi şimdiki antrenörü de çok iyi. Stefan Kuntz, Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda da antrenörlük yaptı. Oradaki maçlarını izleyerek gereken analizleri yaptığımızı düşünüyorum. Kendi bakış açısı ve taktiklerini Türk Milli Takımı'na da uygularsa çok güçlü şekilde karşımıza çıkacaklardır. Yaptığımız analizlere göre biz de sahaya hazırlıklı çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Odegaard: "Elimizden gelenin en iyisini yapmak için hazırız"

Martin Odegaard ise maça hazır olduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Elimizden gelenin en iyisini yapmak için hazırız. Akıllıca davranıp gereksiz kartlardan uzak durmalıyız. Türkler yeni antrenörleriyle beraber maça çok hazır bir takım. Zor bir maç olacak. Buraya gelen çoğu takımın bu atmosferde zorlandığını düşünüyorum. Yarınki maç iki takım için de çok önemli fakat daha sonra oynanacak maçlar da var. Onları da düşünerek bu maça hazırlandık. Yarın oynayacağımız maça hazırız."

Türkiye-Norveç maçına doğru - Stale Solbakken

Türkiye-Norveç maçına doğru - Stale Solbakken

Türkiye-Norveç maçına doğru - Stale Solbakken

Türkiye-Norveç maçına doğru - Stale Solbakken
AA / Fahrettin Gök - Son Dakika Haberleri
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