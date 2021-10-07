Türkiye-Norveç maçına doğru - Burak Yılmaz
AA / Hilmi Sever - Haberler | Güncel
A Milli Futbol Takımı kaptanı Burak Yılmaz'ın toplantı salonuna gelmesi A Milli Futbol Takımı kaptanı Burak Yılmaz'ın açıklaması A Milli Futbol Takımı kaptanı Burak Yılmaz, yarın Norveç ile oynayacakları maça ilişkin TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın...
A Milli Futbol Takımı kaptanı Burak Yılmaz'ın toplantı salonuna gelmesi
A Milli Futbol Takımı kaptanı Burak Yılmaz'ın açıklaması A Milli Futbol Takımı kaptanı Burak Yılmaz, yarın Norveç ile oynayacakları maça ilişkin TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.