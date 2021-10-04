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Türkiye-Norveç maçı için biletlerin genel satışı başladı

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Türkiye-Norveç maçı için biletlerin genel satışı başladı

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç ile 8 Ekim Cuma günü evinde oynayacağı maç için biletlerin genel satışı başladı.

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç ile 8 Ekim Cuma günü evinde oynayacağı maç için biletlerin genel satışı başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, seyirci kapasitesinin yüzde 50'si oranında ev sahibi seyirciler için satışa sunulan biletler, "www.passo.com.tr", Passo Mobil Uygulama ve maçın oynanacağı Ülker Stadı passolig gişelerinden satın alınabilecek.

Bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu aranmayacak.

Türkiye-Norveç maçının bilet fiyatları 1. kategori için 100, 2. kategori için 35 ve 3. kategori için 15 lira olarak belirlendi.

A Milli Takım ile Norveç arasında Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
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