Türkiye, Norveç'e karşı üst üste üçüncü galibiyeti hedefliyor
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu yedinci maçında yarın karşılaşacağı Norveç ile tarihte 11. kez rakip olacak.
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu yedinci maçında yarın karşılaşacağı Norveç ile tarihte 11. kez rakip olacak.
İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 1936'da olmak üzere geride kalan 10 maçtan 5'ini Türkiye, 3'ünü Norveç kazandı, 2 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Bu müsabakalarda Türkiye'nin 14 golüne, Norveç 15 golle cevap verdi.
Son iki maçı Türkiye kazandı
Ay-yıldızlı ekip, Norveç ile oynadığı son iki maçtan galibiyetle ayrıldı.
2008 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme mücadelesini Türkiye, Emre Belözoğlu ve Nihat Kahveci'nin golleriyle 2-1 kazandı. Milli takım, bu galibiyetle 2008 Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda çok önemli bir galibiyet elde etmişti.
Ay-yıldızlı ekip, rakibiyle son maçını ise 27 Mart 2021'de İspanya'nın Malaga şehrinde oynadı.
Norveç'teki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı seyahat kısıtlamaları sebebiyle İspanya'nın Malaga kentinde oynanan maçtan Türkiye 3-0 galip ayrıldı. Milli takım karşılaşmayı, Ozan Tufan (2) ve Çağlar Söyüncü'nün golleriyle kazandı.
Türkiye-Norveç maçları
Türkiye ile Norveç A milli futbol takımları arasında yapılan maçların sonuçları şöyle:
|Tarih
|Yer
|Organizasyon
|Sonuç
|27.03.2021
|Malaga
|Dünya Kupası Elemeleri
|3-0
|17.11.2007
|Oslo
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|2-1
|28.03.2007
|Frankfurt
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|2-2
|15.08.2001
|Oslo
|Özel
|1-1
|23.02.2000
|İstanbul
|Özel
|0-2
|10.11.1993
|İstanbul
|Dünya Kupası Elemeleri
|2-1
|28.04.1993
|Oslo
|Dünya Kupası Elemeleri
|1-3
|29.10.1961
|İstanbul
|Dünya Kupası Elemeleri
|2-1
|01.06.1961
|Oslo
|Dünya Kupası Elemeleri
|1-0
|03.08.1936
|Berlin
|Olimpiyat Oyunları
|0-4