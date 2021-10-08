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Türkiye-Norveç

AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Türkiye-Norveç

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yapılacak Türkiye-Norveç karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: ÜlkerHakemler: Felix Brych, Mark Borsch, Stefan Lupp (Almanya)Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Serdar Aziz, Merih Demiral, Caner Erkin, Ozan Tufan, Berat...

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yapılacak Türkiye- Norveç karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Ülker

Hakemler: Felix Brych, Mark Borsch, Stefan Lupp ( Almanya )

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Serdar Aziz, Merih Demiral, Caner Erkin, Ozan Tufan, Berat Özdemir, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz

Norveç: Nyland, Pedersen, Strandberg, Hanche-Olsen, Meling, Odegaard, Berg, Thorsby, Hauge, Elyounoussi, Thorstvedt

AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri
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