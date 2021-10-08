Türkiye-Norveç
AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yapılacak Türkiye-Norveç karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: ÜlkerHakemler: Felix Brych, Mark Borsch, Stefan Lupp (Almanya)Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Serdar Aziz, Merih Demiral, Caner Erkin, Ozan Tufan, Berat...
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yapılacak Türkiye- Norveç karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Ülker
Hakemler: Felix Brych, Mark Borsch, Stefan Lupp ( Almanya )
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Serdar Aziz, Merih Demiral, Caner Erkin, Ozan Tufan, Berat Özdemir, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz
Norveç: Nyland, Pedersen, Strandberg, Hanche-Olsen, Meling, Odegaard, Berg, Thorsby, Hauge, Elyounoussi, Thorstvedt
AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri