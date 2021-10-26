Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi Başkanlığına Kadir İspirli yeniden seçildi

ANKARA (AA) - Ankara Kent Konseyi (AKK) Bisiklet Meclisi Başkanlığına Kadir İspirli bir kez daha seçildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre konseyin 2. Olağan Genel Kurulu, Gençlik Parkı Kabul Salonunda gerçekleştirildi.

Kadir İspirli'nin yeniden Bisiklet Meclisi Başkanlığına seçildiği genel kurulda, yeni yürütme kurulu üyeleri Nuri Karaman, Cumali Yaman, Meltem Alkaş Görür, Reşat Erten, Nazmiye Mandacı, Muhammed Alperen Ersoy, Burçin Tarhan, Murat Dumrul, Yasin Yurdakul ve Kaan Demirkol oldu.

İspirli, burada yaptığı konuşmada, delegelere teşekkür etti ve meclisin son 2 yılda yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İspirli, "Bisiklet Meclisi olarak bundan önce yaptığımız gibi bundan sonra da yapacağımız etkinliklerimizle Ankaramızda bisiklet kültürü oluşmasını sağlamaya çalışacağız. Ankara bisiklet yolu projesinin de takipçisi olup bisikletli haklarının iyileştirilmesi yönünde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bir kez daha buradan tüm Ankaralı hemşehrilerimizi bisiklete binmeye ve Bisiklet Meclisimize katılmaya davet ediyorum." dedi.