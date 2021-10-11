Türkiye Muay Thai Federasyonunun genel kurulu 1 Kasım'da yapılacak

Türkiye Muay Thai Federasyonu 4. Seçimli Olağan Genel Kurulu ve 5. Olağan Mali Genel Kurulu, 1 Kasım Pazartesi günü yapılacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı B2 Kat Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek genel kurul toplantısı, saat 10.00'da başlayacak.

Genel kurulda ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, 2 Kasım Salı günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek.