Türkiye Kyokushin Stil Karate Şampiyonası Bursa'da düzenlenecek

BURSA (AA) - Türkiye Karate Federasyonu, Kyokushin Stil Karate Şampiyonası'nın 15-17 Ekim tarihlerinde Bursa'da düzenleneceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, minik, yıldız, ümit, genç ve büyükler kategorilerinde düzenlenecek şampiyona, Bursa Yunus Emre Spor Kompleksi'nde organize edilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı her türlü tedbirin alınacağı organizasyonda müsabaka kayıtları, 13 Ekim Çarşamba günü saat 23.59'a kadar federasyon sitesinden yapılabilecek.