Türkiye Kürek Federasyonunda başkanlık için iki aday yarışacak - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye Kürek Federasyonunda başkanlık için iki aday yarışacak

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Türkiye Kürek Federasyonunda başkanlık için iki aday yarışacak

Türkiye Kürek Federasyonu Genel Kurulu'nda başkanlık için Erhan Ertürk ve Mustafa Alp yarışacak.

ANKARA (AA) - Türkiye Kürek Federasyonu Genel Kurulu'nda başkanlık için Erhan Ertürk ve Mustafa Alp yarışacak.

Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre, 5. olağan genel kurul ve 7. olağan mali genel kurul, 31 Ekim Pazar günü Ankara'da yapılacak. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise genel kurul, 1 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Söz konusu genel kurulla ilgili federasyon başkanlığına adaylık süresi sona erdi. Mevcut başkan İlhami İşseven aday olmazken, başkanlık için iki adaylık başvurusu yapıldı.

Federasyon başkanı aday adaylarının başvuru evrakları, Gençlik ve Spor Bakanlığında düzenlenen Seçim Komisyonu Toplantısı'nda değerlendirildi. Erhan Ertürk ve Mustafa Alp'in federasyon başkanlığına adaylıkları kabul edildi.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title