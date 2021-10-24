Türkiye Karting Şampiyonası 7. ayak yarışları Kocaeli'de yapıldı
Türkiye Karting Şampiyonası'nda 7. ayak yarışları, Kocaeli'de TOSFED Körfez Karting Pisti'nde tamamlandı.
KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - Türkiye Karting Şampiyonası'nda 7. ayak yarışları, Kocaeli'de TOSFED Körfez Karting Pisti'nde tamamlandı.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) öncülüğünde, şampiyonanın 7. ayak yarışları, Frigya Otomobil Sporları Kulübü tarafından KYK Yapı Kimyasallarının katkılarıyla gerçekleştirildi.
Yarışlarda "Mini" kategorisinde erkeklerde İskender Zülfikari, kadınlarda Zeynep Büyükpınar, "Junior" kategorisinde erkeklerde Sarp Arhan Or, kadınlarda Ayşe Çebi, "Senior" kategorisinde erkeklerde Zekai Özen, kadınlarda ise Sude Yurdagül damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı.
Yarışların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.