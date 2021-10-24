Türkiye Karting Şampiyonası 7. ayak yarışları Kocaeli'de yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye Karting Şampiyonası 7. ayak yarışları Kocaeli'de yapıldı

AA / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel

Türkiye Karting Şampiyonası'nda 7. ayak yarışları, Kocaeli'de TOSFED Körfez Karting Pisti'nde tamamlandı.

KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - Türkiye Karting Şampiyonası'nda 7. ayak yarışları, Kocaeli'de TOSFED Körfez Karting Pisti'nde tamamlandı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) öncülüğünde, şampiyonanın 7. ayak yarışları, Frigya Otomobil Sporları Kulübü tarafından KYK Yapı Kimyasallarının katkılarıyla gerçekleştirildi.

Yarışlarda "Mini" kategorisinde erkeklerde İskender Zülfikari, kadınlarda Zeynep Büyükpınar, "Junior" kategorisinde erkeklerde Sarp Arhan Or, kadınlarda Ayşe Çebi, "Senior" kategorisinde erkeklerde Zekai Özen, kadınlarda ise Sude Yurdagül damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı.

Yarışların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Türkiye Karting Şampiyonası 7. ayak yarışları Kocaeli'de yapıldı

Türkiye Karting Şampiyonası 7. ayak yarışları Kocaeli'de yapıldı

Türkiye Karting Şampiyonası 7. ayak yarışları Kocaeli'de yapıldı

Türkiye Karting Şampiyonası 7. ayak yarışları Kocaeli'de yapıldı

Türkiye Karting Şampiyonası 7. ayak yarışları Kocaeli'de yapıldı
AA / Tahir Turan Eroğlu - Son Dakika Haberleri
Türkiye'de 26 bin 217 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 26 bin 217 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti

 Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 184 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 217 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 184 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 217 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir'deki toplu açılış töreninde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir'deki toplu açılış töreninde konuştu: (3)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title