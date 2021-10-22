Türkiye Karting Şampiyonası 7. ayak yarışları Kocaeli'de yapılacak

KOCAELİ (AA) - Türkiye Karting Şampiyonası'nda 7. ayak yarışları, 23- 24 Ekim'de Kocaeli'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın 7. ayak yarışları Frigya Otomobil Sporları Kulübü tarafından KYK Yapı Kimyasallarının katkılarıyla TOSFED Körfez Karting Pisti'nde düzenlenecek.

"Mini" kategoride 12, "Formula Junior" kategorisinde 6, "Formula Senior" kategorisinde 13 ve "Formula Master" kategorisinde 1 olmak üzere toplam 32 sporcunun mücadele edeceği organizasyonda, tüm kategorilerde üçer yarış gerçekleştirilecek.

Antrenman ve sıralama turlarının ardından yarın saat 15.00'ten itibaren tüm kategorilerde ilk yarışlar, 24 Ekim Pazar günü ise saat 11.00'den itibaren ikinci ve üçüncü yarışlar koşulacak.

Organizasyon, dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erecek.