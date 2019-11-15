15.11.2019 22:34 | Son Güncelleme: 15.11.2019 22:39

SPOR Türkiye Karate Şampiyonası'nda altın madalya ev sahibinin

Emrah KIZIL - Elif FİLİZ DİYARBAKIR (DHA) - Diyarbakır'da ilk kez düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası'nda ümit kadınlar 54 kiloda yarışan Diyarbakırlı Sena Kızılaslan şampiyon oldu. Kızılaslan altın madalyayı doğum gününde hediye almadığı babasına armağan ederken, şampiyona öncesi genç karatecilerin düzenlediği gösteride asker selamı vermesi büyük alkış aldı.

Diyarbakır'ın ilk kez ulusal seviyede bir şampiyonaya ev sahipliği yaptığı Türkiye Ümit Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nın açılış seremonisi, Seyrantepe Spor Tesisleri'nde yapıldı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun da izlediği şampiyonaya Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, sporcular ve halk katıldı. Açılış seremonisinin ardından başlayan programda, gösteri yapan genç karatecilerin asker selamı vermesi büyük alkış aldı.

2021'DE DE DİYARBAKIR'DAYIZ

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Diyarbakır'a Türkiye Karate Şampiyonası'nı verdiğimizde, insanların biraz tereddütleri vardı ama buraya geldikten sonra bir kardeşimiz çok güzel özetlemiş. 'Diyarbakır senden özür dilerim ön yargım için' diye bir paylaşım yapmış. O kardeşim bütün karate camiasının duygularını aktardığı için tebrik ediyorum. Buraya geldikten sonra öğrendik ki spor tarihinin ilk Türkiye Şampiyonası'nı da biz burada yapmış olduk. Ümit ediyoruz ki Diyarbakır sporla, kültürle anılmaya devam eder. Buradan bu müjdeyi de vermek istiyorum. 2021'de tekrar Diyarbakır'da olacağız. Bizden sonra da diğer federasyonların buraya geleceğini ümit ediyorum. Onları da ben buradan davet ediyorum. Gelin Diyarbakır'ın ev sahipliğini siz de yaşayın dedi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hasan Basri Güzeloğlu ise Olimpik sporlarda ve dünya çapında en iddialı olduğumuz spor branşlarının başında gelen karatede ülkemizin son yıllarda aldığı büyük başarılarda emeği geçen ve bu şampiyonanın Diyarbakır'da gerçekleşmesini sağlayan değerli federasyon başkanımıza, yönetimine ve bu konuda katkı koyan bakanlığımıza ve Cumhurbaşkanımıza içtenlikle teşekkür ediyorum. Daha nice büyük Türkiye ve İnşallah Avrupa ve dünya şampiyonalarına ev sahipliği yapacağız diye konuştu.

ALTIN MADALYA, BABASINA DOĞUM GÜNÜ ARMAĞANI

Ümit kadınlar 54 kilo finalinde yarışan Diyarbakırlı Sena Kızılaslan, Aydın'dan gelen rakibi Bilge Akarkan'ı finalde eleyerek altın madalyanın sahibi oldu. Madalyasını doğum gününde hediye almadığı babasına armağan ettiğini belirten Kızılaslan, şunları söyledi Anlatılmaz yaşanır derler ya, o duyguyu yaşadım. Ben bunu cidden çok istiyordum. Bunun için yoğun kamp döneminden geçtim. Geçen Gaziantep'te nasip olmadı. Demek ki o emeklerin karşılığı bugüneymiş yine emek harcadım ve çok şükür nasip oldu. Diyarbakır yönünde olumsuz düşünceler de vardı ve biz bu düşünceleri yıkmak için çok uğraştık ve çok şükür ki bu maçı buraya alabildik. Tüm sporcular burada emek harcadı, çalıştı, varını yoğunu ortaya koydu.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA