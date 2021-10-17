Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig 1.Hafta
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 1.hafta karşılaşmasında Bellona Kayseri Basketbol ile ÇBK Yenişehir Belediyespor karşı karşıya geldi.
KAYSERİ (İHA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 1.hafta karşılaşmasında Bellona Kayseri Basketbol ile ÇBK Yenişehir Belediyespor karşı karşıya geldi. Kayseri Kadir Has Kongre ve Spor Salonunda oynanan karşılaşmayı ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor 75-85 kazandı.
Salon: Kadir Has Kongre Spor Salonu
Hakemler: Adem Tatlıcı x, Seda Esen x, Yarkın Keskin x
Bellona Kayseri Basketbol: Renata Brezinova x (8), Zeynep Öykü Kalbisağde x, Meltem Topaloğlu x (2), Derin Yaya xx (13), Helin Boybeyi xx (2), Sevgi Tonguç x (8), Gizem Tüzün xx (5), Broqee Williams xx (18), Egle Sventroite xx (19)
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Asena Yalçın xx (8), Shavonte Sade Zellous xx (12), Feride Şevval Akalın xxx (15), Fatmanur Karakaş xx (2), Sinem Ataş xx (6), Kunitra Holingsworth xx (11), Renara Hayes xx (19) Yvonne Turner xx (8), Kristne Agigwe xx (7), Esra Ural Topuz x (4)
Periyotlar:
1.Periyot - 15-20 (ÇBK Mersin Yenişehir lehine)
Devre: 33-41
3.Periyot. 54-65 (ÇBK Mersin Yenişehir lehine)
(Yüksel Yıkılmaz/İHA)