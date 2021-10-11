Türkiye Eskrim Federasyonunun genel kurulu 23 Ekim'de yapılacak - Haberler Spor
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Türkiye Eskrim Federasyonunun genel kurulu 23 Ekim'de yapılacak

AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Türkiye Eskrim Federasyonunun genel kurulu 23 Ekim'de yapılacak

Türkiye Eskrim Federasyonu 5. Olağan ve 8. Mali Genel Kurulu, 23 Ekim Cumartesi günü yapılacak.

Türkiye Eskrim Federasyonu 5. Olağan ve 8. Mali Genel Kurulu, 23 Ekim Cumartesi günü yapılacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Başkent Öğretmenevi'nde gerçekleştirilecek genel kurul toplantısı, saat 10.00'da başlayacak.

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı, 24 Ekim Pazar günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek.

AA / Musa Samur - Spor Haberleri
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Haber: Türkiye Eskrim Federasyonunun genel kurulu 23 Ekim'de yapılacak - Haberler Spor
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