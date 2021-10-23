Türkiye Drag Şampiyonası 2. ve 3. ayak yarışları Antalya'da başladı - Haberler Spor
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Türkiye Drag Şampiyonası 2. ve 3. ayak yarışları Antalya'da başladı

AA / Oktay Özden - Haberler | Spor
Türkiye Drag Şampiyonası 2. ve 3. ayak yarışları Antalya'da başladı

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) yarış takviminde yer alan Türkiye Drag Şampiyonası'nın 2. ve 3. ayak yarışları Antalya'da start aldı.

ANTALYA (AA) - Türkiye Motosiklet Federasyonu ( Tmf ) yarış takviminde yer alan Türkiye Drag Şampiyonası'nın 2. ve 3. ayak yarışları Antalya'da start aldı.

Geçen ay organizasyonun 1. ayak yarışına ev sahipliği yapan Antalya, bir kez daha hız tutkunlarını buluşturdu.

Odabaşı Mahallesi'ndeki drag pistinde gerçekleştirilen yarışlar, heyecanlı mücadelelere sahne oldu.

Toplam 11 ilden 100 sporcunun katıldığı organizasyon, yarınki yarışların ardından dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erecek.

AA / Oktay Özden - Spor Haberleri
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