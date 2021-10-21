Türkiye Drag Şampiyonası 2. ve 3. ayak yarışları Antalya'da yapılacak - Haberler Spor
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Türkiye Drag Şampiyonası 2. ve 3. ayak yarışları Antalya'da yapılacak

AA / Orhan Çiçek - Haberler | Spor
Türkiye Drag Şampiyonası 2. ve 3. ayak yarışları Antalya'da yapılacak

Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF), yarış takviminde yer alan Türkiye Drag Şampiyonası 2. ve 3. ayak yarışları Antalya'da gerçekleştirilecek.

ANTALYA (AA) - Türkiye Motosiklet Federasyonunun ( Tmf ), yarış takviminde yer alan Türkiye Drag Şampiyonası 2. ve 3. ayak yarışları Antalya'da gerçekleştirilecek.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geçen ay 1. ayak yarışına ev sahipliği yapan Antalya, bu hafta sonu hız tutkunlarını buluşturacak.

Odabaşı Mahallesi'ndeki Drag pistinde gerçekleşecek yarışlar yarın antrenmanla başlayacak.

Organizasyon, 23 Ekim Cumartesi ve 24 Ekim Pazar günü yarışlarla devam edecek.

Hız tutkunlarını üç gün boyunca bir araya getirecek yarışlar, dereceye giren sporcuların ödüllendirilmesiyle sona erecek.

Kayıt işlemlerinin devam ettiği yarışlara, Türkiye'nin dört bir tarafından çok sayıda sporcunun katılım göstermesi bekleniyor.

AA / Orhan Çiçek - Spor Haberleri
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