Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası, Sakarya'da düzenlenecek
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası'na Sakarya ev sahipliği yapacak.
SAKARYA (AA) - Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası'na Sakarya ev sahipliği yapacak.
Türkiye Bisiklet Federasyonunun açıklamasında, 2021 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası'nın 30 Ekim'de Sakarya'da düzenleneceği belirtildi.
Yarış kayıtlarının ise 29 Ekim'de yapılacağı ifade edildi.
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri