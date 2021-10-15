Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası, Sakarya'da düzenlenecek - Haberler Spor
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Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası, Sakarya'da düzenlenecek

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası, Sakarya'da düzenlenecek

Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası'na Sakarya ev sahipliği yapacak.

SAKARYA (AA) - Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası'na Sakarya ev sahipliği yapacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonunun açıklamasında, 2021 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası'nın 30 Ekim'de Sakarya'da düzenleneceği belirtildi.

Yarış kayıtlarının ise 29 Ekim'de yapılacağı ifade edildi.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
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Haber: Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası, Sakarya'da düzenlenecek - Haberler Spor
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