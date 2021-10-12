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Türkiye Çocuk Fitness Şampiyonası'nda Adanalı çocuk 3. oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Türkiye Çocuk Fitness Şampiyonası'nda Adanalı çocuk 3. oldu

Türkiye Çocuk Fitness Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri 8 yaş grubunda Adanalı Ada Alpsar Türkiye 3.'sü olarak milli takıma seçildi.

Türkiye Çocuk Fitness Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri 8 yaş grubunda Adanalı Ada Alpsar Türkiye 3.'sü olarak milli takıma seçildi.

İzmir'de 8-10 Ekim tarihleri arasında Türkiye Çocuk Fitness Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri yapıldı. Seçmelere Kenan Çetinel İlkokulu'ndan 3. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Ada Alpsar da katıldı. Alpsar seçmelerde 3. olarak milli takıma katılmaya hak kazandı. İzmir Selçuk'ta gerçekleştirilen yarışmadan bronz madalya ile dönen Alpsar gurur kaynağı olurken, hedefinin Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu söyledi. - ADANA

Türkiye Çocuk Fitness Şampiyonası'nda Adanalı çocuk 3. oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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