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Türkiye Boks Federasyonunun olağan seçimli genel kurulu 3 Kasım'da yapılacak

AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Türkiye Boks Federasyonunun olağan seçimli genel kurulu 3 Kasım'da yapılacak

Türkiye Boks Federasyonu, olağan seçimli genel kurulunun 3 Kasım Çarşamba günü gerçekleşeceğini duyurdu.

ANKARA (AA) - Türkiye Boks Federasyonu, olağan seçimli genel kurulunun 3 Kasım Çarşamba günü gerçekleşeceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Ankara'da yapılacak genel kurul için 3 Kasım'da yeterli çoğunluk sağlanamazsa bir sonraki toplantının 4 Kasım Perşembe günü katılım sayısına bakılmaksızın düzenleneceği aktarıldı.

Genel kurulun, belirlenen tarihte saat 09.00'da Ankara The Green Park Otel'de yapılacağı kaydedildi.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri
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Haber: Türkiye Boks Federasyonunun olağan seçimli genel kurulu 3 Kasım'da yapılacak - Haberler Spor
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