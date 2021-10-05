Türkiye Boks Federasyonunun olağan seçimli genel kurulu 3 Kasım'da yapılacak

ANKARA (AA) - Türkiye Boks Federasyonu, olağan seçimli genel kurulunun 3 Kasım Çarşamba günü gerçekleşeceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Ankara'da yapılacak genel kurul için 3 Kasım'da yeterli çoğunluk sağlanamazsa bir sonraki toplantının 4 Kasım Perşembe günü katılım sayısına bakılmaksızın düzenleneceği aktarıldı.

Genel kurulun, belirlenen tarihte saat 09.00'da Ankara The Green Park Otel'de yapılacağı kaydedildi.