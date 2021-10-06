Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Genel Kurulu 23 Ekim'de yapılacak - Haberler Spor
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Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Genel Kurulu 23 Ekim'de yapılacak

AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Genel Kurulu 23 Ekim'de yapılacak

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu, 23 Ekim Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek.

ANKARA (AA) - Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu, 23 Ekim Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek.

Federasyondan yapılan açıklamada, yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda ise toplantının 24 Ekim Pazar günü düzenleneceği belirtildi.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri
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Haber: Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Genel Kurulu 23 Ekim'de yapılacak - Haberler Spor
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