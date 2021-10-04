Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Kurulunun tarihi belli oldu

ANKARA (AA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu Olağan Genel Kurulu, çoğunluk sağlanması halinde 3 Kasım'da Ankara'da yapılacak.

Federasyonun açıklamasına göre, olağan genel kurul toplantısı, 3 Kasım Çarşamba günü saat 11.00'de Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ise genel kurul, çoğunluk aranmaksızın 4 Kasım Perşembe günü aynı yer ve saatte yapılacak.