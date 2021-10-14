Türkiye Bilek Güreşi Milli Takımı Antrenörü Şener Arslan son yolculuğuna uğurlandı - Haberler Spor
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Türkiye Bilek Güreşi Milli Takımı Antrenörü Şener Arslan son yolculuğuna uğurlandı

AA / Deniz Açık - Haberler | Spor
Türkiye Bilek Güreşi Milli Takımı Antrenörü Şener Arslan son yolculuğuna uğurlandı

Eskişehir'de geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Bilek Güreşi Milli Takımı Antrenörü Şener Arslan'ın cenazesi toprağa verildi.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Bilek Güreşi Milli Takımı Antrenörü Şener Arslan'ın cenazesi toprağa verildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde de antrenörlük yapan Arslan'ın cenazesi, Yıldıztepe Mahallesi Göztepe Camisi'ne getirildi.

Arslan'ın naaşı, ailesi ve yakınları ile MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Niyazi Kurt, antrenörler, sporcular ve vatandaşların katılımıyla öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığına götürülerek defnedildi.

Türkiye Bilek Güreşi Milli Takımı Antrenörü Şener Arslan son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye Bilek Güreşi Milli Takımı Antrenörü Şener Arslan son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye Bilek Güreşi Milli Takımı Antrenörü Şener Arslan son yolculuğuna uğurlandı

AA / Deniz Açık - Spor Haberleri
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Haber: Türkiye Bilek Güreşi Milli Takımı Antrenörü Şener Arslan son yolculuğuna uğurlandı - Haberler Spor
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