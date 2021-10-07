Türkiye Bilardo Federasyonunun genel kurulu 24 Ekim'de yapılacak
AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Türkiye Bilardo Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu, 24 Ekim Pazar günü Ankara'da düzenlenecek.
Türkiye Bilardo Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu, 24 Ekim Pazar günü Ankara'da düzenlenecek.
Federasyonun açıklamasına göre, Gölbaşı Bilardo Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kongre, yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda 25 Ekim Pazartesi günü yine aynı yerde yapılacak.
AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri