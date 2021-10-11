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Türkiye Basketbol 1. Ligi

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
Türkiye Basketbol 1. Ligi

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 2. haftasının kapanış maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor, sahasında TED Ankara Kolejliler'i 92-86 mağlup etti.

MERSİN (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 2. haftasının kapanış maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor, sahasında TED Ankara Kolejliler'i 92-86 mağlup etti.

Edip Buran Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 26-24 üstün geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına da 49-43 önde gitti.

İkinci yarıya iyi başlayan konuk ekip, final periyoduna girerken eşitliği sağladı: 67-67.

Müsabakanın son çeyreğinde üstünlüğü yeniden ele alan Mersin Büyükşehir Belediyespor, parkeden 92-86 galibiyetle ayrıldı.

AA / Süha Gür - Spor Haberleri
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