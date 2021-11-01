Türkiye Atletizm Federasyonunda yeni yönetim ilk toplantısını yaptı

Türkiye Atletizm Federasyonunun yeni yönetim kurulu, ilk toplantısında genel değerlendirme yaptı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 5. olağan genel kurulun ardından göreve yeni gelen yönetim kurulu, Fatih Çintimar başkanlığında toplandı. Yönetim kurulu toplantısında tanışma ve genel değerlendirme yapıldı.

Başkan Çintimar, vakit kaybetmeden çalışmaya başlayacaklarını vurgulayarak 2024 Paris Olimpiyatları sürecinin şimdiden başladığını kaydetti.

Türkiye Atletizm Federasyonunun yeni yönetiminde yer alan isimler şöyle:

Fatih Çintimar (Başkan), Hasan Çavuşoğlu, Metin Tuğtağ, Osman Zolan, İnanç Özçakmak, Kadir Doktur, İsmail İlhan Hatipoğlu, Mustafa Yasin Taş, Adil Çalışkan, Ertan Işık, Nihat Bağcı, Selim Çelebi, Sercan Doğan, Fuat Kulaçoğlu, Arif Alpkılıç.

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