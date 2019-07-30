SPOR Türk yüzücülerden tarihe geçen başarı

Türk yüzücülerden tarihe geçen başarı

Enver ALAS/İSTANBUL, (DHA)- Türk yüzücüler, dünyanın en önemli ve zor parkurlarından biri olan İrlanda ile İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı'nı ilk kez yüzerek, tarihe geçti. 35 kilometrelik parkuru, solo olarak 13 saat 55 dakikada geçen Kamil Resa Alsaran, Kuzey Kanalı'nı solo geçen 67'nci kişi olurken; Emre Deliveli, Yasemin Bagana, Deniz Kayadelen ve İranlı Raha Akhavan'dan oluşan grup ise 12 saat 14 dakikalık dereceyle etabı tamamladı.

Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçmek üzere dün İrlanda'da bir araya gelen Türk yüzücüler, son hazırlıklarını tamamladı. İrlanda ile İskoçya arasında 35 kilometrelik kanalı iki ayrı kategoride geçmeyi hedefleyen sporculardan 58 yaşındaki Kamil Resa Alsaran solo yüzdü. Emre Deliveli, Yasemin Bagana, Deniz Kayadelen ve Raha Akhavan'dan oluşan 'Çılgın Türkler' adlı ekip ise grup kategoride yüzdü.

Sabah saatlerinde verilen startla kulaç atmaya başlayan yüzücüler, heyecanlı bir sürecin ardından İskoçya kıyılarına ulaştı. Su sıcaklığının 12 ile 14 derece arasında olduğu Kuzey Kanalı'nı Kamil Resa Alsaran, 13 saat 55 dakikada yüzdü. Alsaran, solo olarak Kuzey Kanalı'nı geçen dünyada 67'nci kişi oldu. Her saat bir kişinin yüzdüğü 'Çılgın Türkler' grubu ise etabı 12 saat 14 dakikada tamamlamayı başardı. Zorlu etap boyunca yüzücüleri, içinde sağlık heyeti ve hakem olan bir tekne de takip etti. Parkuru başarıyla geçen yüzücüler, duygularını Demirören Haber Ajansı (DHA) ile paylaştı.

"MANŞ'TAN DAHA ZOR BİR ETAP"

Daha önce Manş'ı iki kere geçen Kamil Resa Alsaran, Kuzey Kanalı'nın zor bir parkur olduğunu ve sorunsuz bir şekilde yüzerek geçmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. Deneyimli yüzücü, "Manş'ı ikinci geçişim çok kötü hava şartlarında olmuştu ve 18 saat sürmüştü. Burası Manş'tan daha zor bir etap. Bir kere Manş'tan 4-5 derece daha soğuk. Rüzgar çok etkiliydi. 14 saat sürdü. Buranın bir başka zorluğu denizanalarıydı. Tamamladığımız için mutluyuz" dedi.

KAYADELEN: HEM MENTAL HEM FİZİKSEL OLARAK ÇOK ZORLANDIM

Çılgın Türkler grubu üyesi başarılı yüzücü Deniz Kayadelen ise kendisi için çok önemli bir deneyim olduğunu, dünyanın en zorlu parkurunu geçtikleri için de çok mutlu olduğunu belirtti. Kayadelen, şunları söyledi:

"İlk başta çok korktum. Dünyanın en zorlu parkurunda zehirli büyük denizanaları var. Su buz gibi. Gece uyku tutmadı. Suya atladığımda nefes alamadım. Hem mental hem fiziksel olarak çok zorlandım. Takım olarak birbirimize destek olduk ve sonunda başardık. Yorgunum, mutluyum, gururluyum. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmenin gururunu ve bu zorlu parkuru başarıyla tamamlamanın mutluğunu yaşıyorum. Hayatım boyunca unutamayacağım anlar yaşadım."

Öte yandan, Emre Deliveli, Darren Watson, Deniz Kayadelen ve İranlı Raha Akhavan'dan oluşan takım, gelecek ay Manş Denizi'ni yüzerek geçmeye çalışacak.

Kaynak: DHA