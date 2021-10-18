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Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, Avrupa'da sezonu açıyor

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, Avrupa'da sezonu açıyor

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu ilk maçında yarın Fransa temsilcisi Boulogne Metropolitans 92'yi ağırlayacak.

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu ilk maçında yarın Fransa temsilcisi Boulogne Metropolitans 92'yi ağırlayacak.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

ULEB Avrupa Kupası'nda 20 takım iki gruba ayrılırken, A Grubu'nda Türk Telekom ile Boulogne Metropolitans 92'nin yanı sıra MoraBanc Andorra, Joventut Badalona (İspanya), Lokomotiv Kuban (Rusya), Partizan NIS ( Sırbistan ), Lietkabelis (Litvanya), Dolomiti Energia Trento (İtalya), Hamburg Towers (Almanya) ve Slask Wroclaw (Polonya) takımları yer alıyor.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
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Haber: Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, Avrupa'da sezonu açıyor - Haberler Spor
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