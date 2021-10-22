Turgutluspor seri peşinde
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta sahasında Ankaraspor'u 4-3 yenerek 8 maçta ilk galibiyetini elde edip düşme hattından çıkan Turgutluspor, yarın deplasmanda Hekimoğlu Trabzon'la karşı karşıya gelecek.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta sahasında Ankaraspor'u 4-3 yenerek 8 maçta ilk galibiyetini elde edip düşme hattından çıkan Turgutluspor, yarın deplasmanda Hekimoğlu Trabzon'la karşı karşıya gelecek. Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Enes Kanpara düdük çalacak. Turgutluspor'da geçen hafta Ankaraspor maçında kırmızı kart gören Özgür mücadelede forma giyemeyecek. Grupta 5 puanla 16'ncı sırada yer alan kırmızı-siyahlı ekip, teknik direktör Kazım Akgün'le yollar ayrıldıktan sonra henüz bir teknik adam belirlemedi. Turgutlu, Akgün'ün vedası sonrası son 2 maçı 4 puanla geçti.
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri