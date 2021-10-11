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Turgutluspor puana sevindi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Turgutluspor puana sevindi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattına demir atan Turgutluspor, deplasmanda Somaspor derbisinden 1-1'lik beraberlikle ayrılarak kazanamasa da hanesine puan yazdırdı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattına demir atan Turgutluspor, deplasmanda Somaspor derbisinden 1-1'lik beraberlikle ayrılarak kazanamasa da hanesine puan yazdırdı. Geriye düştüğü maçta puanı ilk kez forma giyen yeni transferlerden 27 yaşındaki gurbetçi Burak Osman Gençal'ın golüyle kurtaran kırmızı-siyahlılar, gelecek haftalar için umutlandı. Oynadığı 7 maçta topladığı 2 puanla halen düşme hattında bulunan Turgutluspor'un geçen hafta Vanspor yenilgisi sonrası yolların ayrıldığı teknik direktör Kazım Akgün'ün yerine yeni bir teknik adam belirlemesi bekleniyor. Turgutlu'da takımın eski futbolcu ve teknik patronlarından Koray Cinel'in adı teknik direktörlük için geçiyor.


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Haber: Turgutluspor puana sevindi - Haberler Spor
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