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Turgutluspor İnegölspor'a karşı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Turgutluspor İnegölspor'a karşı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda zirve yarışı veren Hekimoğlu Trabzon ile 2-2 berabere kalan Turgutluspor yarın İnegölspor'u konuk edecek.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda zirve yarışı veren Hekimoğlu Trabzon ile 2-2 berabere kalan Turgutluspor yarın İnegölspor'u konuk edecek. Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Yusuf Ziya Gündüz görev alacak.

Son 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik alarak yükselişe geçen 6 puanlı düşme hattındaki Turgutluspor, 11 puanı bulunan Bursa temsilcisini yenerek ateş hattından kurtulmayı hedefliyor.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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