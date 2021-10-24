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Turgutluspor devamını getiremedi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Turgutluspor devamını getiremedi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk galibiyetini geçen haftada Ankaraspor'la giriştiği gol düellosunu 4-3 kazanarak alan Turgutluspor, Hekimoğlu Trabzon'u deplasmanda elinden kaçırdı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk galibiyetini geçen haftada Ankaraspor'la giriştiği gol düellosunu 4-3 kazanarak alan Turgutluspor, Hekimoğlu Trabzon'u deplasmanda elinden kaçırdı. Rakibiyle 2-2 berabere kalarak alt sıralardan kurtulamayan kırmızı-siyahlı ekip, kazanamasa da son 3 maçı 5 puanla geçerek umutlandı. Turgutluspor, grupta 9 haftada 6 puanla düşme hattında 17'nci sırada yer alıyor.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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