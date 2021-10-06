Turgutluspor'dan, 'Maç içinde yönetimi istifa çağırmayın' ricası - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Turgutluspor'dan, 'Maç içinde yönetimi istifa çağırmayın' ricası

Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Haberler | Spor
Turgutluspor'dan, 'Maç içinde yönetimi istifa çağırmayın' ricası

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı ilk 5 maçta sadece 1 puan toplayarak düşme hattında yer alan Turgutluspor'da yönetim, bugün iç sahada oynanacak Silahtaroğlu Vanspor FK maçı öncesi açıklama yaparak taraftarlardan ricada bulundu.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı ilk 5 maçta sadece 1 puan toplayarak düşme hattında yer alan Turgutluspor'da yönetim, bugün iç sahada oynanacak Silahtaroğlu Vanspor FK maçı öncesi açıklama yaparak taraftarlardan ricada bulundu. Son dönemde taraftardan tepki alan kırmızı-siyahlı yönetim, maç içinde futbolcuların konsantrasyonlarının bozulmaması için taraftardan yönetimi istifaya çağırmamalarını istedi. Turgutluspor'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Saygıdeğer Turgutluspor taraftarı! Yarın evimizde Vanspor Fk ile hayati bir maç oynayacağız. Bu zorlu maçta ortak sevdamız olan Turgutluspor'umuza destek olmanızı istiyoruz. Maç içinde yaptığınız, 'Yönetim istifa' tepkileri genç takımımızı olumsuz yönde etkiliyor. Maç bittikten sonra saygı çerçevesinde demokratik hakkınız olan eleştirinizi istediğiniz şekilde dile getirebilirsiniz. Şimdi destek zamanı. Saygılarımızla."


Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Spor Haberleri
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den çok tartışılacak sözler! Hakemler yalnızca futbolseverleri çıldırtmamış

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den çok tartışılacak sözler! Hakemler yalnızca futbolseverleri çıldırtmamış
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Vladimir Putin Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Ezgi Mola Düm Tek Tek Bülent Ersoy
Spor Serdar Aziz Mesut Özil Ersun Yanal Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hasan Doğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Turgutluspor'dan, 'Maç içinde yönetimi istifa çağırmayın' ricası - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 12:15:12. #1.13#