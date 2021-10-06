Turgutluspor'dan, 'Maç içinde yönetimi istifa çağırmayın' ricası

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı ilk 5 maçta sadece 1 puan toplayarak düşme hattında yer alan Turgutluspor'da yönetim, bugün iç sahada oynanacak Silahtaroğlu Vanspor FK maçı öncesi açıklama yaparak taraftarlardan ricada bulundu. Son dönemde taraftardan tepki alan kırmızı-siyahlı yönetim, maç içinde futbolcuların konsantrasyonlarının bozulmaması için taraftardan yönetimi istifaya çağırmamalarını istedi. Turgutluspor'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Saygıdeğer Turgutluspor taraftarı! Yarın evimizde Vanspor Fk ile hayati bir maç oynayacağız. Bu zorlu maçta ortak sevdamız olan Turgutluspor'umuza destek olmanızı istiyoruz. Maç içinde yaptığınız, 'Yönetim istifa' tepkileri genç takımımızı olumsuz yönde etkiliyor. Maç bittikten sonra saygı çerçevesinde demokratik hakkınız olan eleştirinizi istediğiniz şekilde dile getirebilirsiniz. Şimdi destek zamanı. Saygılarımızla."

Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Spor Haberleri