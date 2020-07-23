SPOR Turgutluspor'da bayram havası SPOR Turgutluspor'da bayram havasıVIDEO YOKDoğan ÇİZMECİ TURGUTLU, (DHA) -TFF 3. Lig 2. Grup'ta Antalya'da oynanan Play-Off yarı finalinde Esenler Erokspor'u geriye düştüğü maçta 75. dakikada Kadir ve 81. dakikada Abdülkadir'in golleriyle 2-1 yenerek 2.

SPOR Turgutluspor'da bayram havası

VIDEO YOK

Doğan ÇİZMECİ TURGUTLU, (DHA) -

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Antalya'da oynanan Play-Off yarı finalinde Esenler Erokspor'u geriye düştüğü maçta 75. dakikada Kadir ve 81. dakikada Abdülkadir'in golleriyle 2-1 yenerek 2. Lig için adını finale yazdıran Turgutluspor'da büyük sevinç yaşanıyor. Aylarca zirve yarışı verdiği grubu koronavirüs salgınıyla liglerin durması sonucu ikinci sırada tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, Play-Off'ta güçlü rakibini eleyerek şampiyonluk isteğini kanıtladı. Calista Sport Center'da oynanan maç sonucu stattaki futbolcular ve yönetimin coşkusu ilçede sokaklara taştı. Turgutlu'da taraftarlar Atatürk Bulvarı'nda toplanarak final coşkusunu yaşadı. Çok sayıda taraftar, bulvarda kortej yürüyüşü yaparak tezahüratlarla finali kutlarken, kaldırımdaki vatandaşlar da alkışlarla taraftarlara destek verdi.

Antalya'da 26 Temmuz Pazar günü oynanacak finalde Belediye Derincespor'u 1-0'la eleyen İzmir temsilcisi Karşıyaka'yla Ege derbisinde rakip olacak Turgutluspor, 5 yıl sonra 2. Lig'e dönmeye çalışacak. 2. Lig'e 10 yıllık mücadelenin ardından 2015'te mendil sallayan kırmızı-siyahlılar, 2016'da düştüğü amatörde tek yıl kalıp 3. Lig'e dönmüştü. Turgutluspor'da Altay'ı 3 yıl önce 3. Lig'de Antalya'daki Play-Off'tan 2. Lig'e taşıyan teknik direktör Cüneyt Biçer, kırmızı-siyahlılarla yine aynı şehirde mutlu sona ulaşmaya çalışacak. Erokspor önünde geriye düşmelerine rağmen pes etmediklerini belirten Biçer, Hedeflediğimiz noktaya son adımı attık. Kupaya uzanarak 2. Lig'e çıkmak için sadece 1 maç kaldı. İnşallah finalde Karşıyaka'yı da geçeceğiz. Turgutlu'ya kupayla döneceğiz, bunu yapacak güçteyiz. Turgutlu halkına şampiyonluk sevincini yaşatacağız dedi.

CENGİZ ERGÜN YALNIZ BIRAKMADI

Antalya Calista Sport Center Stadı'nda oynanan Turgutluspor-Erokspor maçını Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Turgutluspor Başkanı Hüseyin Güleç, yönetim kurulu üyeleri ve Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan birlikte izleyerek, kırmızı-siyahlılara destek verdi. Maçın son düdüğünün ardından, Manisalı başkanlar büyük mutluluk yaşadı.

Turgutluspor'u tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisamızın temsilcisi Turgutluspor'a destek vermek için, statta yerimizi aldık. Kıran kırana bir mücadele oldu ve Turgutlusporumuz sahadan 2-1 galip ayrılarak, final maçında Karşıyaka'nın rakibi olmayı başardı. Bu başarıda emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. 26 Temmuz'daki final maçında Turgutluspor'a yürekten başarılar diliyorum. Karşıyaka ile oynanacak olan final maçında Turgutluspor'un sahadan başarılı bir sonuçla ayrılarak, adını TFF 2. Lig'e yazdıracağına inanıyorum ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA