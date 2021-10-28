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Turgutluspor'da Atila Gerin imza attı

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Turgutluspor'da Atila Gerin imza attı

TFF 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor yeni teknik direktör olarak Atila Gerin ile anlaşmaya vararak imza attı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor yeni teknik direktör olarak Atila Gerin ile anlaşmaya vararak imza attı.

Turgutluspor'un yeni Teknik Direktörü Atila Gerin; Kulüp Başkanı Taner Kestaneci'nin katılımıyla tesislerde düzenlenen imza töreninde kendisini Turgutluspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Atila Gerin'in ekibinde kaleci Antrenörü Ümit Yavuz'un yer alacağı belirtildi. Sezon sonuna kadar anlaşmaya varılan Atila Gerin, imza töreni sonrası yaptığı kısa açıklamada, "Turgutluspor gibi köklü bir camiada göreve başladığım için mutluyum. Bana bu görevi layık gören Başkanımız Taner Kestaneci ve yönetim kurulumuza teşekkür ederim. Başkanımız, yönetim kurulumuz, teknik ekibim, oyuncularımız ve personelimiz ile birlikte Turgutluspor'u layık olduğu yere getirmek için çalışacağız. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

Atila Gerin gibi tecrübeli bir hocaya takımı emanet ettikleri için mutlu olduklarını belirten Kulüp Başkanı Taner Kestaneci, "Öncelikle anlaşma her iki taraf içinde hayırlı ve uğurlu olsun. Atila Gerin hocamıza olan inancımız tam. Tecrübesine inanıyor ve güveniyoruz. Hep birlikte Turgutluspor'u hak ettiği yerlere getireceğiz." diye konuştu. - MANİSA

Turgutluspor'da Atila Gerin imza attı

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