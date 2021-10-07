Turgutluspor çare bulamıyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Turgutluspor çare bulamıyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Turgutluspor çare bulamıyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta iç sahada Silahtaroğlu Vanspor FK'ya da 3-1 mağlup olarak düşme hattına demir atan Turgutluspor, kötü gidişi bir türlü durduramadı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta iç sahada Silahtaroğlu Vanspor FK'ya da 3-1 mağlup olarak düşme hattına demir atan Turgutluspor, kötü gidişi bir türlü durduramadı. Ligde bu sezon baştan aşağı yenilediği kadrosu ve teknik heyetiyle 6 maçta yalnız 1 beraberlik alıp, 5 kez sahadan boynu bükük ayrılan kırmızı-siyahlı ekip startta kaldı. Taraftarların 6 haftada 12 gol yerken, 4 gol atabilen takım, teknik direktör Kazım Akgün ve yönetime tepkisi sürerken, kırmızı-siyahlı yönetimden henüz bir yaptırım kararı çıkmadı. Geçen sezon 5 yıl aradan sonra yükseldiği ligde istikrarsız sonuçlar alan, bu sezon da henüz maratonun başında düşme hattından çıkamayan Turgutluspor'da büyük moral çöküntüsü yaşanıyor.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den çok tartışılacak sözler! Hakemler yalnızca futbolseverleri çıldırtmamış

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den çok tartışılacak sözler! Hakemler yalnızca futbolseverleri çıldırtmamış
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Numan Kurtulmuş
Magazin Alişan Gülşen Acun Ilıcalı
Spor Serdar Aziz Mesut Özil Fatih Terim Stefan Kuntz Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Turgutluspor çare bulamıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 12:40:53. #1.13#