Turgay Altay: "Teknik adamlığa mağlubiyetle başlamak istemezdim" - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Turgay Altay: "Teknik adamlığa mağlubiyetle başlamak istemezdim"

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - Haberler | Spor

- Turgay Altay: "Teknik adamlığa mağlubiyetle başlamak istemezdim" Ankaragücü maçının ardından değerlendirmelerde bulunan Manisa FK Teknik Sorumlusu Turgay Altay, "Teknik adamlığa mağlubiyetle başlamak istemezdim" dedi.

MANİSA (İHA) - - Turgay Altay : "Teknik adamlığa mağlubiyetle başlamak istemezdim"

ANKARA - Ankaragücü maçının ardından değerlendirmelerde bulunan Manisa FK Teknik Sorumlusu Turgay Altay, "Teknik adamlığa mağlubiyetle başlamak istemezdim" dedi.

TFF 1. Lig'in 10'uncu haftasında konuk olduğu Ankaragücü'ne 2-1'lik skorla mağlup olan Manisa FK'da maç sonu düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Teknik Direktör Turgay Altay, kazanma alışkanlığını kaybetmiş bir takım olduklarını, kulübe geldiği andan itibaren oyuncuların üstündeki baskı ve özgüven kaybını değiştirmeye çalıştıklarını dile getirerek:

"Ankaragücü ligin baskın takımlarından ve bireysel oyuncu kalitesi çok yüksek. Oyuncularımın verdiği reaksiyon, kazanmak için çaba göstermeleri ve kaybetmemek için gösterdikleri o inanç beni memnun etti. Farklı sorunlarımız olsa da Manisa Futbol Kulübü'nün bir maç kazandıktan sonra iyi duruma geleceğini düşünüyorum. Kazanmak için kendi adıma ve ekibim adına elimden geleni denemeye devam edeceğimi belirtmek istiyorum."

Turgay Altay: Teknik adamlığa mağlubiyetle başlamak istemezdim

Turgay Altay: Teknik adamlığa mağlubiyetle başlamak istemezdim

Turgay Altay: Teknik adamlığa mağlubiyetle başlamak istemezdim

Turgay Altay:
İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - Spor Haberleri
Süper Lig'de Sumudica fırtınası esmeye devam ediyor! Yeni Malatya, Altay'ı eli boş gönderdi

Süper Lig'de Sumudica fırtınası esmeye devam ediyor! Yeni Malatya, Altay'ı eli boş gönderdi

 Ahmet Çakar'dan çok konuşulacak Ali Koç ve Rıdvan Dilmen sözleri: Elimde kaset var

Ahmet Çakar'dan çok konuşulacak Ali Koç ve Rıdvan Dilmen sözleri: Elimde kaset var

 Erman Toroğlu, MHK'deki Serdar Tatlı istifasının iç yüzünü anlattı: Geceye kadar telefon beklemiş

Erman Toroğlu, MHK'deki Serdar Tatlı istifasının iç yüzünü anlattı: Geceye kadar telefon beklemiş
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title