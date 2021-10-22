MANİSA (İHA) - - Turgay Altay : "Teknik adamlığa mağlubiyetle başlamak istemezdim"

ANKARA - Ankaragücü maçının ardından değerlendirmelerde bulunan Manisa FK Teknik Sorumlusu Turgay Altay, "Teknik adamlığa mağlubiyetle başlamak istemezdim" dedi.

TFF 1. Lig'in 10'uncu haftasında konuk olduğu Ankaragücü'ne 2-1'lik skorla mağlup olan Manisa FK'da maç sonu düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Teknik Direktör Turgay Altay, kazanma alışkanlığını kaybetmiş bir takım olduklarını, kulübe geldiği andan itibaren oyuncuların üstündeki baskı ve özgüven kaybını değiştirmeye çalıştıklarını dile getirerek:

"Ankaragücü ligin baskın takımlarından ve bireysel oyuncu kalitesi çok yüksek. Oyuncularımın verdiği reaksiyon, kazanmak için çaba göstermeleri ve kaybetmemek için gösterdikleri o inanç beni memnun etti. Farklı sorunlarımız olsa da Manisa Futbol Kulübü'nün bir maç kazandıktan sonra iyi duruma geleceğini düşünüyorum. Kazanmak için kendi adıma ve ekibim adına elimden geleni denemeye devam edeceğimi belirtmek istiyorum."