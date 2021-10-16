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Triatlonda üst üste gelen başarılar federasyon yönetimini mutlu etti

AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Triatlonda üst üste gelen başarılar federasyon yönetimini mutlu etti

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yaçınkaya, son 1 ayda değişik yaş gruplarında milli triatletlerin aldığı başarılı sonuçlardan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yaçınkaya, son 1 ayda değişik yaş gruplarında milli triatletlerin aldığı başarılı sonuçlardan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Triatlonda geçen hafta sonu İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenen Avrupa Kupası'nda milli sporcu Gültiğin Er, 54 dakika 18 saniyelik derecesiyle Türk triatlon tarihinin en iyi zamanını elde etti. Eylül ayında Ironman Vitoria-Gasteiz'de Sera Sayar Yakimoviç, OceanLava Karadağ'da ise Özge Uzun kadınlar genel klasmanda kendi yaş gruplarında şampiyon oldu.

ABD'deki Ironman 70.3 Dünya Şampiyonası'nda da milli sporcu Bahadır Tama, genel klasman yaş grubu yedinciliğiyle Türkiye'ye tarihinin en iyi derecesini getirdi.

Başkan Bayram Yalçınkaya, sporcuların son 1 ayda aldığı başarılara dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Özellikle eylül ayı uluslararası ölçekte çok özel performanslara sahne oldu. Uluslararası arenada göğsümüzü kabartan üç yaş grubu sporcumuzu da tebrik ediyorum. Triatlona son dönemlerde her yaştan büyük eğilim var. İstanbul'da yine eylül ayında yapılan ve dünyanın ilk kıtalararası triatlon yarışı olma özelliği taşıyan İstanbul Boğaziçi Triatlonu'na gösterilen yoğun ilgiden, son yıllarda yüksek bir artış oranı yakaladığımız lisanslı sporcu sayımızdan anlıyoruz ki Türk triatlonu altın çağını yaşıyor."

Triatlonun yüzme, bisiklet ve koşudan oluştuğunu hatırlatan Yalçınkaya, "Triatlon, üç sporu bir araya getiren, bedenin ve zihninin sınırlarını zorlama hedefinde olan kişilerin ilgi gösterdiği bir spor. Başta sporcularımız olmak üzere antrenörlerimize ve kulüplerimize ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. 2022 ile birlikte yeni projelerimizi de hayata geçireceğiz ve triatlonu ülkemizin en sevilen branşlarından biri haline getirme hedefimize hız vereceğiz." ifadelerini kullandı.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri
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