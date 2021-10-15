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Trakya'nın enerjisi halı saha turnuvasında buluştu

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Trakya'nın enerjisi halı saha turnuvasında buluştu

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş., (TREDAŞ) ve Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş. (TREPAŞ) tarafından ortak düzenlenen ve çalışanların katıldığı Trakya geneli "Halı Saha Turnuvası" başladı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş., (TREDAŞ) ve Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş. (TREPAŞ) tarafından ortak düzenlenen ve çalışanların katıldığı Trakya geneli "Halı Saha Turnuvası" başladı.

Trakya genelinde elektriği sürekli, kaliteli ve kesintisiz vermek için 7 gün 24 saat çalışan TREDAŞ ile çağdaş ve hizmet odaklı vizyonu doğrultusunda hizmetlerinin merkezinde müşteri memnuniyeti bulunan TREPAŞ, halı saha turnuvasında buluştu. TREDAŞ ve TREPAŞ, düzenlenen halı saha turnuvası ile yoğun tempoda çalışan personellerinin, temelinde dostluk bulunan sıcak bir rekabet ortamının yaşandığı eğlenceli ve sportif bir etkinliğe katılma imkanı sağlamış oldu. Turnuva kapsamında, şirket içinde, farklı rakiplerle keyifli müsabakalar yapmak ve bu müsabakalarda bir futbol atmosferi oluşturmak amacıyla, Trakya genelindeki çalışanlarından oluşan 13 takım Tekirdağ'da bir araya getirilecek.

TREDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgili, turnuva öncesi yaptığı açıklamada, yaşanmakta olan salgının olumsuz etkilerinin sahaya yansımaması için gereken tüm önlemlerin alındığını belirterek turnuvanın tüm çalışanlar için sosyal anlamda verimli olmasını diledi.

Bilgili, turnuvaya katılan tüm çalışanların, keyifle rekabet edeceği bir ortama dönüşmesini hedeflediklerini vurguladı. Bilgili, turnuvanın sağlıkla tamamlanabilmesi için her tür önlemin alındığını, bu önlemler kapsamında her müsabakada sağlık tedbirleri kontrolörü olarak ambulans ve acil tıp teknisyeni bulundurulduğunu da sözlerine ekledi.

Genel Müdür Bilgili'nin santra vuruşu ile başlayan müsabakaların, kasım ayında Enerji Çalışanları Haftası'nda sona ermesinin planlandığı bildirildi. - TEKİRDAĞ

Trakya'nın enerjisi halı saha turnuvasında buluştu

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Haber: Trakya'nın enerjisi halı saha turnuvasında buluştu - Haberler Spor
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