Trabzonspor: 'Marek Hamsik'in bugün çekilen MR'ında sağ bacak arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine devam... - Haberler Spor
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Trabzonspor: "Marek Hamsik'in bugün çekilen MR'ında sağ bacak arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine devam...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Trabzonspor:

Trabzonspor: "Marek Hamsik'in bugün çekilen MR'ında sağ bacak arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir.

Trabzonspor : "Marek Hamsik'in bugün çekilen MR'ında sağ bacak arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Trabzonspor: 'Marek Hamsik'in bugün çekilen MR'ında sağ bacak arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine devam... - Haberler Spor
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