Trabzonspor: "Marek Hamsik'in bugün çekilen MR'ında sağ bacak arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine devam...
Trabzonspor: "Marek Hamsik'in bugün çekilen MR'ında sağ bacak arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir.
Trabzonspor : "Marek Hamsik'in bugün çekilen MR'ında sağ bacak arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir." - İSTANBUL
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