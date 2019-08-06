SPOR Trabzonspor, Yusuf Yazıcı için veda videosu yayınladı

06.08.2019 16:09

Trabzonspor, Yusuf Yazıcı için veda videosu yayınladı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- Trabzonspor Kulübü, Fransa'nın Lille Kulübü'ne transfer olan Yusuf Yazıcı için veda videosu yayınladı.

Bordo-mavili kulübe ait sosyal medya hesaplarından 'Herkes kendi hikayesinin kahramanıdır... Yolun açık olsun hayallerinin peşinden koşan çocuk!' başlığıyla paylaşılan videoda Yusuf Yazıcı, 'Geceleri uyumadan önce tam kafamı yastığa koyarken 'buradan artık gitmek istiyorum değil, ben ülkemi temsil etmek istiyorum' diye düşünüyorum. 'Şampiyonlar Ligi'nde oynayayım, iyi performans göstereyim. Trabzonlular, ülkem benimle gurur duysun. O güzel bayrağımı en iyi şekilde temsil edeyim'; uyumadan önce bunları düşündüm. İnsan ne düşünürse o olur ya, ben de onları düşünüyorum' ifadelerini kullanırken, daha sonra futbolcunun soyunma odasında asılı 97 numaralı formasını alıp gittiği görüntülerine yer verildi. Ayrıca videonun sonunda da kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun, 'Bir hikayeyi yeniden yazmaya başlamıştık ve hikayenin başrol oyuncusuydu. Çok net söylüyorum içime kan damladı ama kırgınlık, küskünlük, dargınlık asla söz konusu değil' şeklindeki açıklamaları yer aldı.

Kaynak: DHA