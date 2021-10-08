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Trabzonspor Yönetim Kurulu, taraftar gruplarının bir arada olma isteğini kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Trabzonspor Yönetim Kurulu, taraftar gruplarının bir arada olma isteğini kabul etti

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Ekim Pazar günü saat 19: 00'da oynanacak olan müsabakanın biletleri satışa sunulurken, Trabzonspor Yönetim Kurulu da taraftar gruplarının bir arada olma isteğini kabul etti.

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Ekim Pazar günü saat 19: 00'da oynanacak olan müsabakanın biletleri satışa sunulurken, Trabzonspor Yönetim Kurulu da taraftar gruplarının bir arada olma isteğini kabul etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı son karara göre Medical Park Stadyumu'nun yüzde 50 kapasitesi oranında satışa sunulacak biletlerde çift aşı zorunluluğu devam edildiği bildirildi. İki doz aşı olan kişilerin son aşısının üzerinden en az 14 gün geçmesi gerekirken, HES kodu kontrolü ise her şartta yapılacağı belirtildi.

Bilet fiyatları ise şu şekilde belirlendi:

VIP Platinum 750 TL, VIP Gold 500 TL, VIP Silver 350 TL, Batı 200 TL, Fırtına 61 TL, Kale Arkası 40 TL (Misafir tribünü dahil)

Yönetim taraftarların birlik olma isteğini uygun buldu

Öte yandan tüm taraftar gruplarının Fenerbahçe maçında, Doğu tribünde yer alarak birlik olmak istemeleri yönetim kurulunca uygun bulundu. Bu talep doğrultusunda yüzde 50 kapasite sınırlaması kapsamında Doğu tarafındaki tribünlerde taraftar gruplarının yer alacağı belirtildi.

Kale arkası tribünleri ve misafir seyirci tribününde yer alan koltuklar ise tüm taraftarlara satışa sunuldu. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Trabzonspor Yönetim Kurulu, taraftar gruplarının bir arada olma isteğini kabul etti - Haberler Spor
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