SPOR Trabzonspor'un idmanını Ahmet Ağaoğlu da izledi
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SPOR Trabzonspor'un idmanını Ahmet Ağaoğlu da izledi

SPOR Trabzonspor'un idmanını Ahmet Ağaoğlu da izlediVIDEO YOKSelçuk BAŞARTRABZON (DHA)-TRABZONSPOR iki günlük iznin ardından akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarına yeniden başladı.

25.05.2020 23:23 | Son Güncelleme: 25.05.2020 23:27

SPOR Trabzonspor'un idmanını Ahmet Ağaoğlu da izledi

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Selçuk BAŞARTRABZON (DHA)-TRABZONSPOR iki günlük iznin ardından akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarına yeniden başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetimindeki antrenmanı Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Futbol Şube Sorumlusu Özer Bayraktar'la birlikte izledi. Antrenmanda kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi.

Trabzonspor yarın yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.

SPOR Trabzonspor'un idmanını Ahmet Ağaoğlu da izledi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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