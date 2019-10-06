Spor trabzonspor teknik direktörü ünal karaman'ın açıklamaları

06.10.2019 22:36

Trabzonspor maçının ardından

Tolga SAĞLAMRİZE (DHA) - Süper Lig'in 7'nci haftasında konuk ettiği Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör İsmail Kartal, bu mağlubiyeti hak etmediklerini söyledi.

KARTAL VAR'A NEDEN GİDİLMEDİ

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, maçın ardından yaptığı açıklamada mağlubiyeti hak etmediklerini belirterek, Hafta başından bugüne kadar maça iyi hazırlandık. Çok iyi mücadele edip öne geçtik. Öne geçtikten sonra net fırsatlarımız vardı. İkinci golü bulsak maçı koparıp farklı kazanabilirdik. Hakemler hakkında bugüne kadar çok fazla konuşmadım. Net penaltımız 1-0 öndeyken verilmedi. VAR'a bile gidilmedi. Tekrar tekrar izledik. Net penaltı. Topun dönüşü bize gol oldu. Toparlanamadan ikinci golü yedik ve kaybettik. Bugün Rizespor olarak ne mücadele ne futbol anlamında mağlubiyeti hak edemedik. Oyuncularımı ortaya koydukları mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Bu mücadelenin karşısında taraftarımızı mutlu edemediğimiz için üzgünüz. Rakibimizi tebrik ediyoruz. 2-1 kazandılar. Hüseyin Göçek'in kendisini yakından tanırım. İyi bir hakemdir. Fakat pozisyonu neden atladılar VAR'a neden gitmediler Anlamış değilim. Bir kaç haftadır ufak ufak maçlarda bu tip durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Milli araya girdik. Toparlanıp ayağa kalkacağız. Çok çalışarak önümüze bakacağız. İkinci golü atsak maçı çok farklı kazanabilirdik. Trabzonspor takımı şampiyonluk yarışında bu ülkede en rahat gol pozisyonuna giren ekip. Pas ve hücum eden bir ekip. Taktiksel anlamda topu onlara bıraktık. İyi mücadele ettik. Biz sadece ikinci golü bulamadık. Rakip takım iyi pozisyon alarak mücadele etti. Penaltı verilse belki 2-0 ve coşku ile maçı farklı kazanacağız dedi.

İSTİFA DİYE BAĞRILMASINI HAK ETMEDİM

Kartal, taraftarın istifaya çağırması ile ilgili ise, Taraftarın tepkisi normaldir. Türkiye'de algı çok önemli. Onlara hak veriyoruz. Mağlup olunca birine tepki koyacaklar. Bu tepkiyi bana koydular. Bugün bu tepkiyi almayı ben hak etmedim. Bugün 'İstifa' diye bağırılmasını hak etmedim. Bu mücadelenin karşılığı bu olmamalıydı. Onlara saygı duyuyorum. Bana istifa diye gittiğim yerlerde bağırıp sonra 25 bin kişi stadı terk etmeden 'Gitme' diye pankart açtılar. Onlara teşekkür ediyorum. Mağlup olunca takımın sorumlusu benim. Bana tepki koyacaklar. Onları üzdüğümüz için ben daha üzgünüm. Merak etmesinler biz elimizden geleni yapacağız ifadelerini kullandı.

ÜNAL KARAMAN OYUNCULARIM ALKIŞI HAK EDİYOR

Oyuncularıyla gurur duyduğunu kaydeden Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ise, Bugün iki takım içinde oldukça zor bir ortamda mücadele edildi. Saha içerisinde futbol adına güzel şeyler yapmaya çalışan iki takımı da tebrik ediyorum. İdeal dinlenme süresinin altında bir dinlenme süresiyle Rizespor maçına ısınmaya çıktık. Elbette ki bu tarz zorluklar olacak diye sezon başını yoğun antrenman programıyla geçiriyoruz. Bizim açımızdan sevindirici olan bu ağır şartlara rağmen hiçbir zaman oyundan kopmayan, düşmeyen, futbol oynamaya çalışan, mücadeleyi bırakmayan oyuncu grubum vardı. Tebrik ediyorum. Camiamıza hayırlı olsun. Rizespor'a da bundan sonra da başarılar diliyorum. 72 saat ideal dinlenme süresiyken biz 66 saatte ısınmaya çıktık. Biz ilk milli maç arasında 23 günde 7 maç oynadık. Bu milli maç arasında da 21 günde 6 maç oynadık. Rotasyon yapma şansımız da çok olmadı. Bazı oyunculara gereğinden fazla yüklendik. Geçen hafta helallik istemiştik, yine aynı şeyi söylüyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Onlara teşekkür ediyorum. Şu gerçeği unutmuyoruz. Biz bize inananlarla beraber bir avuç insan, bir avuç oyuncu ne kadarsa sayısı onlarla birlikte direnç, ayakta duruş gösteriyoruz. Bunu takdir edenler olursa ne mutlu bize. Bu şartlarda, bu yoğunlukta oynanan müsabakada maçın sonuna kadar ayakta kalan oyuncu grubu bir alkışı hak ediyor dedi.

NOVAK'A UMARIM KÖTÜ BİR ŞEY OLMAZ

Ünal Karaman, oyuna devam edemeyen Novak'ın durumuyla ilgili olarak ise, Novak'ın maç öncesinde de hafif ağrısı vardı. Bugün filmleri de çekildi. Maç içerisinde tekrar ağrıları nüksetti, o yüzden riske etmek istemedik. Umarım kötü bir şey olmaz diye konuştu.

İKİ KOMŞU ŞEHRİN FARKLI ANILMASI BENİ RAHATSIZ EDİYOR

Karaman, bir gazetecinin Rize-Trabzon şehirleri arasındaki ilişkiye yönelik sorusuna ise, Biz bütün dünyaya barış içerisinde yaşamayı düşünen milletken aynı deniz, aynı havayı soluyan, birbirinden güç alması gereken komşu iki kentin farklı şekilde anılması insan olarak, sporsever olarak beni rahatsız ediyor. Rizeliler benim kardeşim. Farklı düşünmüyorum. Allah için seviyorum. İmkanım oldukça buralara geliyorum, yaylalara çıkıyorum. Acıları olursa dostlarımın acılarını paylaşmaya çalışıyorum. Benim nazarımda bu toprakların önemli insanları. Hepsi benim kardeşim, dostum. Onlar bizi nasıl görürlerse başımızla beraber yanıtını verdi.

Kaynak: DHA